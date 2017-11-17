На участке трассы "Москва — Санкт-Петербург" протестируют беспилотный транспорт

До 29 июня компания "Автодор" должна определиться с пилотным участком, а до 30 ноября — провести на нем тестирование.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил компании "Автодор" начать тестирование беспилотного транспорта на участке трассы М11 "Москва — Санкт-Петербург". Об этом сообщает RT.

До 29 июня компания должна определиться с пилотным участком скоростной автодороги М11. Однако в "Автодоре" уже предложили испытать беспилотный транспорт в Тверской области в обход Вышнего Волочка. По распоряжению Медведева, до 30 ноября на этом участке необходимо "начать тестирование технологий и инфраструктуры для движения беспилотного подключенного и электрического транспорта".

Поручение дано в рамках проекта развития беспилотного транспорта в России. Согласно ему, движение беспилотников в нашей стране должно начаться к 2025 году.

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