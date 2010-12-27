В центре Петербурга перекроют движение из-за репетиций Парада Победы

Генеральная репетиция состоится 6 мая на Дворцовой площади в 10:00.

С 5 мая в центре Петербурга ограничат движение по нескольким улицам из-за репетиций Парада Победы. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти.

По словам представителей ведомства, 5 мая с 9:00, 6 мая с 5:30 и 8 мая с 8:00 будет запрещена парковка транспорта на Исаакиевской площади, на проезде вдоль Исаакиевского собора, на четной стороне Конногвардейского бульвара. Кроме того, 5 мая с 17:00 запретят проезд и парковку на Миллионной улице, а с 20:00 этого же дня нельзя будет припарковаться транспорту на Певческом проезде, на Миллионной улице, на Певческом мосту, на участке набережной реки Мойки, на Дворцовой площади и Дворцовой набережной.

Также 6 мая с 5:30 и 8 мая с 8:00 до окончания мероприятия будет запрещено движение по Адмиралтейскому проезду со стороны Адмиралтейской набережной и Дворцового проезда, нельзя будет припарковаться на участке Адмиралтейской набережной.

8 мая к 16:00 ожидается прибытие военной техникой. Стартует колонна с аэродрома "Горелово" в 13:00, приблизительное время прохождения по маршруту — три часа. Водителей просят заранее выбирать маршрут.

Ранее мы писали, что Ждановская улица перекрыта из-за ремонта дороги до 9 мая.

Фото: visit-petersburg.ru