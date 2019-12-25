На участке трассы М-10 в Тосненском районе пройдут дорожные работы

Движение будет ограничено.

С 20 по 27 апреля на 652 километре автодороги М-10 в Тосненском районе ограничат движение автомобилей. Об этом сообщил ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Дорожники поработают с подходами к деформационным швам на путепроводе, пролегающем через железную дорогу Тосно-Новолисино. Для этого полосу движения в сторону Москвы будут поочередно перекрывать. Кроме того, запланирована установка дорожных знаков, водоналивных барьеров и световой сигнализации.

Полосу в сторону Санкт-Петербурга работы не затронут: машины смогут перемещаться по ней в штатом режиме.

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