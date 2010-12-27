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На участке от "Скандинавии" до КАД закроют движение в обоих направлениях
Сегодня, 17:06
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nadezhda_sib

На участке от "Скандинавии" до КАД закроют движение в обоих направлениях

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Ограничения продлятся с 01:00 до 05:00 30 августа.

Ночью с 29 на 30 августа в Петербурге будет закрыто движение на ЗСД в обоих направлениях от трассы "Скандинавия" до КАД, сообщила пресс-служба "Магистрали Северной столицы". 

С 01:00 до 05:00 30 августа на участке будут проводиться работы по строительству развязки ЗСД с Новым шоссе, и в этот период участок будет недоступен для движение автотранспорта.

Водители смогут съехать с автодороги "Скандинавия" на Зеленогорском шоссе, но движение с Зеленогорского шоссе на Западный скоростной диаметр также будет закрыто. Попасть на ЗСД можно будет с Богатырского проспекта. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что фургон потерял два колеса во время движения на КАД. 

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: дорога, зсд, строительство развязки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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