На участке дамбы в Петербурге столкнулись более 10 авто. Подробности происшествия рассказали в инстаграм-аккаунте комплекса защитных сооружений (КЗС) у Кронштадта.
Выяснилось, что авария произошла в четвертом часу дня вторник, 23 февраля. К 17 часам ситуация ухудшилась – количество столкнувшихся автомобилей увеличилось до 13.
По предварительным данным в результате ДТП никто не пострадал, повреждено имущество собственников автомобилей. В настоящее время движение транспорта осуществляется только по средней полосе
пресс-служба КЗС
Днем 23-го февраля на Благовещенском мосту, который соединяет Адмиралтейский район и Васильевский остров, произошло массовое ДТП.
Фото: Piter.tv
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