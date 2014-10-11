Информации о пострадавших водителях нет.

На участке дамбы в Петербурге столкнулись более 10 авто. Подробности происшествия рассказали в инстаграм-аккаунте комплекса защитных сооружений (КЗС) у Кронштадта.

Выяснилось, что авария произошла в четвертом часу дня вторник, 23 февраля. К 17 часам ситуация ухудшилась – количество столкнувшихся автомобилей увеличилось до 13.

По предварительным данным в результате ДТП никто не пострадал, повреждено имущество собственников автомобилей. В настоящее время движение транспорта осуществляется только по средней полосе пресс-служба КЗС

Днем 23-го февраля на Благовещенском мосту, который соединяет Адмиралтейский район и Васильевский остров, произошло массовое ДТП.

Фото: Piter.tv