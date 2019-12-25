На участке "Сортавалы" изношенные слои асфальта ждет обновление

Подрядчик начнет менять изношенные слои асфальта с понедельника.

Водителей предупредили о предстоящих ограничениях движения с 18 мая на участке трассы А-121 "Сортавала". На автодороге будет ограничена пропускная способность из-за дорожных работ.

Как сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад", с первого дня предстоящей недели исполнитель работ будет менять изношенный асфальт на участке трассы с 25-го по 34-й километр. Сначала работы по замене асфальта с попеременным перекрытием каждой из полос будет выполнен в направлении Приозерска, после этого – в сторону Петербурга.

Водителей призвали отнестись к временным дорожным ограничениям с пониманием.

Ранее мы сообщали, что из-за дорожных работ на КАД на 2 дня полностью перекроют съезд на пересечении с Приморским шоссе. Речь идет о съезде №3. С 18 по 20 мая его полностью перекроют из-за работ по устранению колейности покрытия проезжей части.

Фото: Piter.tv