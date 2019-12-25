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На участке "Сортавалы" изношенные слои асфальта ждет обновление
Сегодня, 14:45
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fvbykov

На участке "Сортавалы" изношенные слои асфальта ждет обновление

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Подрядчик начнет менять изношенные слои асфальта с понедельника.

Водителей предупредили о предстоящих ограничениях движения с 18 мая на участке трассы А-121 "Сортавала". На автодороге будет ограничена пропускная способность из-за дорожных работ. 

Как сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад", с первого дня предстоящей недели исполнитель работ будет менять изношенный асфальт на участке трассы с 25-го по 34-й километр. Сначала работы по замене асфальта с попеременным перекрытием каждой из полос будет выполнен в направлении Приозерска, после этого – в сторону Петербурга.

Водителей призвали  отнестись к временным дорожным ограничениям с пониманием.

Ранее мы сообщали, что из-за дорожных работ на КАД на 2 дня полностью перекроют съезд на пересечении с Приморским шоссе. Речь идет о съезде №3. С 18 по 20 мая его полностью перекроют из-за работ по устранению колейности покрытия проезжей части. 

Фото: Piter.tv

Теги: дороги, ремонт, сортавала
Категории: Лента новостей, Новости России, Новости Ленинградской области,

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