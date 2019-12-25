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На развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют съезд
Сегодня, 14:55
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nadezhda_sib

На развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют съезд

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Ограничения будут действовать два дня.

Из-за дорожных работ на КАД на 2 дня полностью перекроют съезд на пересечении с Приморским шоссе. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад". 

Речь идет о съезде №3. С 18 по 20 мая его полностью перекроют из-за работ по устранению колейности покрытия проезжей части. 

Работы будут идти в круглосуточном режиме. Водителей оповестят об этом с помощью информации на табло и знаков переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД, 

Теги: дорожные работы, кад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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