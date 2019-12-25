На развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют съезд

Ограничения будут действовать два дня.

Из-за дорожных работ на КАД на 2 дня полностью перекроют съезд на пересечении с Приморским шоссе. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Речь идет о съезде №3. С 18 по 20 мая его полностью перекроют из-за работ по устранению колейности покрытия проезжей части.

Работы будут идти в круглосуточном режиме. Водителей оповестят об этом с помощью информации на табло и знаков переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД,