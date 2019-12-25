На участке КАД у развязки с Рябовским шоссе перекроют две полосы движения

В течение месяца здесь будут менять лакокрасочное покрытие на путепроводе.

На КАД в районе развязки с Рябовским шоссе или автодорогой из Петербурга до Морья перекроют две полосы движения. Как уточнили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад", на пролетных строениях путепровода, проходящего над основным ходом КАД на данном участке, будут обновлять лакокрасочное покрытие.

Первая и вторая полосы на внешнем кольце основного хода КАД перекроют с 7 по 21 ноября, а с 22 ноября по 7 ноября эстафету переймут третья и четвертая полосы. На свободных полосах введут ограничение скорости до 50 км/ч. Отмечается, что работы ООО "ЕвроТрансСтрой" будет вести в две смены круглосуточно.

Ранее мы писали, что в Петербурге из-за угрозы наводнения могут закрыть дамбу.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"