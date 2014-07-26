На участке КАД между Московским и Пулковским шоссе ограничат движение

На данном участке будут красить лотки в разделительной полосе дороге.

В Петербурге на КАД между развязками с Московским и Пулковским шоссе перекроют одну полосу движения. Информацию предоставила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В период с 27 по 31 мая на внутреннем кольце КАД будет перекрыта четвертая полосу движения, на остальных трех полосах – ограничение скорости до 50 км/час.

На данном участке будут красить лотки в разделительной полосе дороге. Водителей просят учитывать данную информацию при планировании маршрута.

Также стало известно, что на трассе Петербург – Псков введут реверсивное движение до 27 июня.

Схема: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"