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На участке КАД между Московским и Пулковским шоссе ограничат движение
Сегодня, 15:56
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На участке КАД между Московским и Пулковским шоссе ограничат движение

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На данном участке будут красить лотки в разделительной полосе дороге.

В Петербурге на КАД между развязками с Московским и Пулковским шоссе перекроют одну полосу движения. Информацию предоставила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В период с 27 по 31 мая на внутреннем кольце КАД будет перекрыта четвертая полосу движения, на остальных трех полосах – ограничение скорости до 50 км/час.

На данном участке будут красить лотки в разделительной полосе дороге. Водителей просят учитывать данную информацию при планировании маршрута.

Также стало известно, что на трассе Петербург – Псков введут реверсивное движение до 27 июня.

Схема: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: кад, московское шоссе, пулковское шоссе
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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