На трассе Петербург – Псков введут реверсивное движение до 27 июня

Ограничения начали вводить постепенно.

Накануне, 16 мая, на участке трассы Р-23 Петербург – Псков начали вводить ограничения пропускной способности. Реверсивное движение введут в Лужском районе, между поселком Мшинская и деревней Новые Крупели.

Водителей предупреждают об ограничении скорости до 40 километров в час. Всего на указанном участке дороги две полосы, по одной в каждом направлении.

Специалисты будут устранять колейность до 27 июня. На месте работ установят временные дорожные знаки, светофор, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, а также смонтируют световую сигнализацию.

В пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад" принесли извинения за временные неудобства.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"