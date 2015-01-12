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На участке КАД между двумя развязками досрочно завершили ремонт
Сегодня, 16:23
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На участке КАД между двумя развязками досрочно завершили ремонт

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Дорожники раньше срока завершили работы на КАД между развязками с проспектом Обуховской Обороны и Софийской улицей. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На участке ремонтировали деформационный шов. Работы планировали завершить 16 марта, но это удалось сделать на два дня раньше. Все временные технические средства организации дорожного движения убрали, а также вернули обычный скоростной режим. Движение осуществляется по всем четырем полосам. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что водитель пытался скрыться от сотрудников ГИБДД, но врезался в дерево и ларек. 

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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