На участке КАД до конца ноября будет ограничено движение

Проезд ограничат по Большому Обуховскому мосту.

С 23 сентября ФКУ Упрдор "Северо-Запад" частично перекроет движение по Большому Обуховскому мосту. Сначала рабочие закроют переходно-скоростную полосу, а также первую и вторую полосы движения, а после - третью, и четвертую. Причиной стали аварийные работы на дорожном полотне. Сотрудники компании займутся заменой деформированного полотна.

На период перекрытия полос, по оставшимся свободными для движения будет

введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч заявил глава ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский

В пресс-службе компании пояснили, что ситуация коснется 57-го километра внутреннего кольца КАДа.Для автовладельцев установят световую сигнализацию и временные дорожные знаки. Водители будут двигаться по вантовому мосту с ограничениями до 25 октября. С 25 октября по 26 ноября перекрытыми станут вторая, третья и четвертая полоса движения.

Отметим, что сроки выполнения работ могут быть изменены из-за погодных условий.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербургский "мост глупости" поймал очередной фургон.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

