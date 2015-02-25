На уборку снега в Петербурге вышли более тысячи дворников

Минувшая неделя стала самой снежной за эту зиму: эксперты зафиксировали, что высота выпавших осадков превысила 33 сантиметра.

В понедельник, 8 февраля, убирать последствия снегопада на улицы Петербурга вышли около 1200 работников ручного труда и более 1000 единиц техники, сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Так, высота выпавшего снега превысила 33 сантиметра. Дворники стараются вывешивать объявления, а также перекрывают подходы к парадным во время уборки. Когда наступает время уборки дворов и парковок, наступает сложный момент – убедить автомобилистов перепарковать свои машины. Иногда видно, что машины стоят давно и переставить их нет возможности. Специалисты заметили, что в морозы работается легче, чем когда все тает.

После того, как альпинисты завершают часть своей работы, уборочная техника собирает сброшенный снег, а далее уборку завершают дворники.

Ранее мы писали, что на шести федеральных трассах в Ленобласти 8 февраля ограничат движение.

Фото: Piter.TV