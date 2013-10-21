На шести федеральных трассах в Ленобласти 8 февраля ограничат движение

Автолюбителям придется снизить скорость.

На шести федеральных трассах в Ленобласти в понедельник, 8 февраля, ограничат движение. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад". Ремонт пройдет на ряде участков дорог.

В частности, на трассе Р-21 "Кола" с 8 до 19 часов ограничат движение в оба направления на участке с 12 по 179 км для ремонта, выправки и установки дорожных знаков. На трассе М-10 для аналогичных работ на участке с 593 по 674 км ограничат движение с 8 до 19 часов в оба направления.

На трассе А-181 "Скандинавия" ограничат движение на 142-м километре в сторону Финляндии с 8 до 20 часов – там собираются ликвидировать деформацию асфальтобетонного покрытия. На участке с нулевого по 75-й км трассы А-181 "Магистральная" в этот же промежуток времени запланирована очистка обочин от снега автогрейдером. Движение будет ограничено с двух сторон.

На трассе А-120 (Санкт-Петербургское южное полукольцо) с 8 до 19 часов движение будет ограничено в оба направления. Запланированы ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

Ряд ограничений запланирован на трассе А-121 "Сортавала"

км 0-37 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, уборка снега от СБО;

км 0-33 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, уборка снега от СБО;

км 0-37 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, очистка дорожных знаков, сигнальных столбиков, буфферов;

км 2+300, 2+600, 3+600 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;

км 72-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров от льда и снега.

Фото: Piter.tv