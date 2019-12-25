На уборку ЗСД потратили пожизненный запас шампуня для человека

Летом, весной и осенью на ЗСД провели генеральную уборку. Итогами уборки поделились в пресс-службе "Магистрали Северной столицы" в понедельник, 3 ноября.
Компания, которая занимается обслуживанием Западного скоростного диаметра, рассказала, что конструкции, шумозащитные экраны, архитектурные элементы были тщательно отмыты, также были очищены системы водоотведения и очистки стоков, специальным составом от антикоррозий обработали металлоконструкции.
Кроме того, уложили более 200 тысяч квадратных метров асфальтобетона и полностью устранена колейность.
Такого количества материала хватило бы, чтобы четыре раза заасфальтировать Дворцовую площадь или почти восемь раз Красную площадь в Москве
отметили специалисты.
Также в рамках летней уборки дороги понадобилось более 8000 кубометров воды. Это чуть больше, чем могли бы вместить в себя три олимпийских бассейна.
С проезжей части вывезено 1500 кубометров смёта или около 1000 тонн — это грузовой состав из 26 вагонов. Чтобы отмыть все дорожные знаки, указатели и кабины пунктов оплаты израсходовано 450 литров шампуня, для человека это пожизненный запас, — привели сравнения в компании
сравнили в компании.
Ранее мы писали, что движение по ШМСД могут запустить в 2026-2028 годах.
Фото: Piter.TV
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