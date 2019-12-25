Движение по ШМСД могут запустить в 2026-2028 годах

В сроки входит проведение конкурса и само строительство.

В Смольном обозначили сроки запуска движения по Широтной магистрали скоростного движения. Трасса может стать доступной для автомобилистов в период с 2026-го по 2028-й год. Об этом "Деловому Петербургу" сообщил председатель комитета по инвестициям города Роман Голованов.

В следующем году будет объявлен конкурс на концессию. В связи с этим к срокам строительства также прибавляется время на проведение конкурса.

Первый этап строительства начнется в 2021-м году. Речь идет об участке от ЗСД в районе Благодатной улицы до Витебского проспекта. Деньги на реализацию проекта будут выделены и из федерального бюджета, и из бюджета города. Также задействованы инвестиции.

Общая протяженность трассы составит 27 км. Она начнется от ЗСД в районе от Благодатной улице и пройдет до примыкания к КАД севернее города Кудрово и до пересечения с Мурманским шоссе на федеральное трассе "Кола".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что губернатор Петербурга положительно отозвался о проекте бюджета города на 2021 год.

Фото: дирекция по развитию транспортной системы Петербурга и ЛО