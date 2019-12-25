Губернатор Петербурга положительно отозвался о проекте бюджета города на 2021 год

Александр Беглов признался, что формировать бюджет было непросто.

Губернатор Петербурга назвал проект бюджета города на 2021-й год "справедливым в трудное время". Об этом Александр Беглов написал на своей странице в "ВКонтакте".

Градоначальник отметил, что в следующем году будет выделено 8 млрд рублей на льготное питание, более 45 млрд рублей на прямые денежные выплаты льготным категориям граждан, на четверть увеличатся расходы на доплаты пенсионерам, 32 млрд пойдет на строительство и выкуп социальных объектов.

Также в бюджет включены стимулирующие выплаты медикам, расходы на обязательное медицинское страхование, выплаты учителям за классное руководство, развитие крупных инфраструктурных проектов, таких как "Ледовая Арена" и Широтная магистраль скоростного движения и так далее.

Отметим, что с позиционированием бюджета как "социального" согласились не все депутаты Законодательного собрания. Несмотря на то, что большинство поддержали проект, были и те, кто заметил, какого финансирования не дополучит город. На данный момент он прошел первое чтение. Так, например, Борис Вишневский обратил внимание на нехватку средств на социальные программы и ЖКХ, а Оксана Дмитриева заметила отсутствие финансирования на ЖКС.

Фото: Piter.TV