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На треть выросли траты петербургских родителей на подготовку к школе
Сегодня, 21:03
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На треть выросли траты петербургских родителей на подготовку к школе

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Менее всего потратились жители Омска – +7%, Новосибирска– +10%, Самары и Волгограда – по +13%.

В Петербурге на 31% выросли затраты на подготовку детей к школе. Об этом в понедельник, 22 августа, сообщает пресс-служба сервиса по поиску высокооплачиваемой работы. 

Жители городов-миллиоников потратили больше всего на покупку принадлежностей для школы – на 18%. Рейтинг по затратам возглавила Москва – в среднем 14,3 тыс. рублей, Петербург – 13,1 тыс. рублей, Екатеринбург – 12 тыс. рублей.

Менее всего потратились жители Омска – +7%, Новосибирска– +10%, Самары и Волгограда – по +13%. Всего в опросе приняли участие 9 тысяч респондентов из городов-миллионников.

Ранее петербургский педагог стал финалистом конкурса "Учитель года России". Мужчина работает учителем 5 лет.

Фото: Piter.tv
 

Теги: затраты, подготовка, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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