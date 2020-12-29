На данный момент известно, что в аварии также пострадал один несовершеннолетний.

На трассе вблизи Братска четыре человека погибли, один пострадал в ДТП. Об этом рассказали представители МВД по Иркутской области. Известно, что автомобильная авария вызвана столкновением двух легковых машин. Инцидент произошел на трассе "Вилюй" в ста километрах от Братска.

Столкновение автомобилей Toyota и Lexus. Предварительная информация – 4 человека погибли, пострадал 1 ребенок сообщение полиции по региону

На перекрестке 18-й линии и Большого проспекта В.О столкнулись "Камаз" и легковушка.

Фото: Piter.tv