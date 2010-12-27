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На трассе М 10 под Тверью неуправляемый МАЗ протаранил легковушку на обочине
Сегодня, 11:24
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MShaffter

На трассе М 10 под Тверью неуправляемый МАЗ протаранил легковушку на обочине

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В результате ДТП 21-летний водитель иномарки в больнице.

Управление ГИБДД УМВД России по Тверской области

Накануне вечером, 20 августа, в Тверской области МАЗ врезался в иномарку у обочины.

ДТП произошло в 22.22  на 192 км ФАД М-10 Россия "Москва-С. Петербург". 38-летний водитель МАЗ не обеспечил исправное состояние автомобиля в пути, и машина на ходу потеряла управление. В результате МАЗ врезался в легковой "Ситроен", который остановился у обочины. В результате ДТП 21-летний водитель легковой иномарки получил травмы и был доставлен в больницу.

Накануне Piter.TV сообщал о жуткой аварии в Севастополе, где из-за отказавших тормозов КАМАЗ "собрал" 15 автомобилей. (видео момента ДТП).

Фото: ВК,  Управление ГИБДД УМВД России по Тверской области

Теги: грузовик протаранил, дтп, новости россии, новости тверской области
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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