В результате аварии пострадал один человек.

На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск затруднено движение из-за массового ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Инцидент произошел на 18-м км автодороги. Сообщается о столкновении трех автомобилей. По предварительной версии, водитель ВАЗ-2114 при перестроении столкнулся с автомобилем LADA Largus, а также повредил грузовик. Он получил ранения и был доставлен в больницу. Движение затруднено и осуществляется по правой полосе движения.

Ранее мы сообщали, что в Приморье в ДТП с тремя иномарками погиб один человек.

Фото: Госавтоинспеция Тюменской области