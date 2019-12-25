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На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск затруднено движение из-за массового ДТП
Сегодня, 8:47
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На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск затруднено движение из-за массового ДТП

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В результате аварии пострадал один человек.

На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск затруднено движение из-за массового ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Инцидент произошел на 18-м км автодороги. Сообщается о столкновении трех автомобилей. По предварительной версии, водитель ВАЗ-2114 при перестроении столкнулся с автомобилем LADA Largus, а также повредил грузовик. Он получил ранения и был доставлен в больницу. Движение затруднено и осуществляется по правой полосе движения.

Ранее мы сообщали, что в Приморье в ДТП с тремя иномарками погиб один человек.

Фото: Госавтоинспеция Тюменской области

Теги: дтп, пострадавшие, трасса, тюменская область
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, ДТП,

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