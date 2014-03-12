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В Приморье в ДТП с тремя иномарками погиб один человек
Сегодня, 13:48
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В Приморье в ДТП с тремя иномарками погиб один человек

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Также сообщается о трех пострадавших.

В Приморье в ДТП с тремя иномарками погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Инцидент произошел на трассе Владивосток – Находка - порт Восточный. По данным ведомства, 83-летний водитель Nissan Wingroad выехал на встречную полосу, где столкнулся SsangYong Korando, а затем, продолжив движение, врезался в Toyota Prius.

В результате ДТП пассажирка Nissan Wingroad погибла на месте. Водитель был госпитализирован. Также травмы получили водитель Toyota Prius и пассажирка SsangYong Korando. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее мы сообщали, что в результате ДТП на западе Москвы пострадали три человека.

Фото: Piter.tv

Теги: дтп, жертвы, иномарки, пострадавшие, приморье
Категории: Лента новостей, Новости России,

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