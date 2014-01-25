  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:25
131
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск в ДТП погиб водитель автомобиля

0 0

Региональная прокуратура организовала проверку.

На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск в ДТП погиб водитель автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Инцидент произошел утром 11 ноября на 160-м километре федеральной автодороги. По данным ведомства, водитель легковушки Lada въехал в дорожное ограждение. От удара части ограждения отлетели в другое авто.

Водитель автомобиля погиб на месте. Также сообщается, что в машине находился пассажир, получивший ранения. Региональная прокуратура организовала проверку. Обстоятельства аварии устанавливаются. 

Ранее мы сообщали, что в Пензенской области три человека погибли в ДТП.

Видео: Госавтоинспекция Тюменской области

Теги: дтп, жертвы, трасса, тюменская область
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии