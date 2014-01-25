Региональная прокуратура организовала проверку.

На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск в ДТП погиб водитель автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Инцидент произошел утром 11 ноября на 160-м километре федеральной автодороги. По данным ведомства, водитель легковушки Lada въехал в дорожное ограждение. От удара части ограждения отлетели в другое авто.

Водитель автомобиля погиб на месте. Также сообщается, что в машине находился пассажир, получивший ранения. Региональная прокуратура организовала проверку. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что в Пензенской области три человека погибли в ДТП.

Видео: Госавтоинспекция Тюменской области