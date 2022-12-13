На трассе "Сортавала" в ДТП с "Мерседесом" пострадал малыш

За рулем автомобиля находилась 50-летняя женщина. Она не справилась с управлением и влетела в отбойник.

Накануне вечером, 11 марта, на трассе "Сортавала" произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. По информации Piter.tv, трехлетний малыш попал в больницу.

Инцидент произошел в 20:00 на 18-м километре дороги. За рулем автомобиля находилась 50-летняя женщина. Она не справилась с управлением и влетела в отбойник.

В результате случившегося автоледи не пострадала. А вот маленькому пассажиру понадобилась помощь медиков. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Добавим, что за последний год водитель к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекалась. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: девятиклассница из Петергофа попала в больницу с острым отравлением таблетками.

Фото: Piter.tv