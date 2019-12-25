На трассе "Скандинавия" лоб в лоб столкнулись два ВАЗа

В аварии возле Борисовой Гривы пострадали трое человек.

12 августа в 10 часов на участке трассы "Скандинавия" возле деревни Борисова Грива Всеволожского района Ленобласти произошла авария: столкнулись два автомобиля, двигавшиеся во встречном направлении. На место ДТП выехали бригада 93 пожарно-спасательной части и ГИБДД.

В лобовое столкновение угодили машины российского производства: "ВАЗ-2107" и "ВАЗ-2111". Пассажира последней извлекли из деформированного кузова спасатели и передали медикам, которые доставили мужчину в больницу с переломом. Всего в ДТП пострадали трое.

Ранее водитель без ноги погиб в ДТП в Приозерском районе.

Фото: Упрдор "Северо-Запад"