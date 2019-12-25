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Водитель без ноги погиб в ДТП в Приозерском районе
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Водитель без ноги погиб в ДТП в Приозерском районе

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Авария произошла на 37 километре автотрассы "Комсомольское - Приозерск".

12 августа примерно в 9 часов 30 минут на 37 километре дороги из Комсомольского в Приозерск легковой автомобиль Lada Granta на большой скорости съехал с трассы и врезался в гранитный столбик на обочине. Находившийся за рулем водитель погиб на месте.

При осмотре автомобиля прибывшими сотрудниками ГИБДД и аварийной службы выяснилось, что водителем оказался инвалид: у мужчины за рулем не было ноги. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Дополнительных средств, требуемых для полноценного вождения, в салоне не обнаружилось.

ГИБДД продолжает работать на месте аварии для выяснения полной картины происшедшего. 

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Фото: 47news

Теги: lada granta, авария в приозерском районе, водитель без ноги, дтп и чп, происшествия на дороге, смертельная авария
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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