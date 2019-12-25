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Водитель BMW снес бетонный столб и вылетел в кювет в Петербурге
Сегодня, 9:02
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Водитель BMW снес бетонный столб и вылетел в кювет в Петербурге

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Столб пострадал сильнее, чем машина.

Водитель "БМВ" снес столб линии электропередач на юге Петербурга и съехал в кювет ранним утром 12-го августа. Об этом сообщил очевидец в социальных сетях.

Бетонный столб на проспекте Буденного раскрошился, пользователи пошутили о том, не сделан ли он из песка. Белая иномарка при этом не получила сильных повреждений. 

По предварительным данным, мужчина остался невредим, и даже после ДТП собрался идти в магазин. 

Также сегодня ночью на ЗСД иномарка влетела в КАМАЗ дорожных служб. 

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Марат Беновский

Теги: дтп, кювет, лэп
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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