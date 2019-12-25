Водитель BMW снес бетонный столб и вылетел в кювет в Петербурге

Водитель "БМВ" снес столб линии электропередач на юге Петербурга и съехал в кювет ранним утром 12-го августа. Об этом сообщил очевидец в социальных сетях.
Бетонный столб на проспекте Буденного раскрошился, пользователи пошутили о том, не сделан ли он из песка. Белая иномарка при этом не получила сильных повреждений.
По предварительным данным, мужчина остался невредим, и даже после ДТП собрался идти в магазин.
Также сегодня ночью на ЗСД иномарка влетела в КАМАЗ дорожных служб.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Марат Беновский
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