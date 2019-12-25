В Ленобласти на трассе "Россия" фура насмерть сбила женщину

Детали происшествия выясняют правоохранители.

Устанавливаются обстоятельства гибели пешехода под колесами большегруза на федеральной трассе в Тосненском районе Ленобласти. Об этом стало известно Piter.tv.

По предварительной информации, вечером 9 марта на 599 километре трассы М-10 "Россия" грузовик с полуприцепом наехал на 46-летнюю женщину. Она переходила дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Женщина скончалась на месте от полученных травм.

Детали происшествия выясняют правоохранители.

Школьник попал под колеса Skoda Rapid на переходе в Купчино.

Фото: Piter.tv