На трассе Р-23 грузовик потерял металлические опоры

По предварительным данным, никто не пострадал.

Сегодня, 2 мая, на трассе Р-23 фура врезалась в ограждение и опору освещения. В результате ДТП из грузовика выпали металлические опоры. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Инцидент произошел около 12:30 на 42-м километре дороги. Груз заблокировал проезд по две полосы движения. На участке, где произошла авария, образовался небольшой затор.

По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

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