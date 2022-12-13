На трассе Р-23 грузовик потерял металлические опоры

Сегодня, 2 мая, на трассе Р-23 фура врезалась в ограждение и опору освещения. В результате ДТП из грузовика выпали металлические опоры. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Инцидент произошел около 12:30 на 42-м километре дороги. Груз заблокировал проезд по две полосы движения. На участке, где произошла авария, образовался небольшой затор.
По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.
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Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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