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На трассе "Пески-Сосново-Подгорье" сбили пешехода
Сегодня, 17:21
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На трассе "Пески-Сосново-Подгорье" сбили пешехода

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Водитель скрылся с места ДТП. Его удалось задержать.

Правоохранители задержали участника смертельного ДТП в Выборгском районе Ленобласти. Инцидент произошел на  57-м километре автодороги "Пески-Сосново-Подгорье" 19 марта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Неустановленный автомобиль сбил 31-летнего пешехода. Водитель скрылся с места случившегося. После этого на пострадавшего наехала иномарка "Део Нексия", за рулем которой находился 30-летний мужчина. Известно, что пешеход погиб от полученных травм на месте аварии. 

Правоохранители задержали убежавшего автомобилиста. Им оказался 24-летний житель Северной столицы. Молодого человека доставили в отдел полиции. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в районе деревни Старое Поддубье в аварии погиб водитель BMW. 

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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