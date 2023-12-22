На трассе "Пески-Сосново-Подгорье" сбили пешехода

Водитель скрылся с места ДТП. Его удалось задержать.

Правоохранители задержали участника смертельного ДТП в Выборгском районе Ленобласти. Инцидент произошел на 57-м километре автодороги "Пески-Сосново-Подгорье" 19 марта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Неустановленный автомобиль сбил 31-летнего пешехода. Водитель скрылся с места случившегося. После этого на пострадавшего наехала иномарка "Део Нексия", за рулем которой находился 30-летний мужчина. Известно, что пешеход погиб от полученных травм на месте аварии.

Правоохранители задержали убежавшего автомобилиста. Им оказался 24-летний житель Северной столицы. Молодого человека доставили в отдел полиции. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в районе деревни Старое Поддубье в аварии погиб водитель BMW.

Фото: Piter.tv