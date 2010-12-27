На трассе Новая Ладога лобовое столкновение: два человека погибли

Виновники аварии скрылись от полицейских в лесу.

В ночь на пятницу, 6 декабря, на трассе Новая Ладога лоб в лоб столкнулись "Tойота" и "ВАЗ 2110". Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

По словам очевидцев, "Tойота" выехала на встречную полосу и столкнулась с отечественным автомобилем.

"На трассе Новая Ладога А114, произошло лобовое столкновение. Tойота ехала по встречной полосе и врезалась в ВАЗ 2110", —сказано в сообщении.

При столкновении одна из машин улетела в кювет. По словам очевидцев, в отечественном автомобиле погибло два человека. Один из пассажиров находится в тяжелом состоянии.

Отмечается, что виновники аварии скрылись от полицейских в лесу. Прибывшие на место полицейские обнаружили в "Тайоте" пустые бутылки из-под алкоголя.

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Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/Фима Щепелински