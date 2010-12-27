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На трассе Новая Ладога лобовое столкновение: два человека погибли
Сегодня, 11:31
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IRINA_CHALKINA

На трассе Новая Ладога лобовое столкновение: два человека погибли

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Виновники аварии скрылись от полицейских в лесу.

В ночь на пятницу, 6 декабря, на трассе Новая Ладога лоб в лоб столкнулись "Tойота" и "ВАЗ 2110". Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. 

По словам очевидцев, "Tойота" выехала на встречную полосу и столкнулась с отечественным автомобилем.

"На трассе Новая Ладога А114, произошло лобовое столкновение. Tойота ехала по встречной полосе и врезалась в ВАЗ 2110",

—сказано в сообщении.

При столкновении одна из машин улетела в кювет. По словам очевидцев, в отечественном автомобиле погибло два человека. Один из пассажиров находится в тяжелом состоянии. 

Отмечается, что виновники аварии скрылись от полицейских в лесу. Прибывшие на место полицейские обнаружили в "Тайоте" пустые бутылки из-под алкоголя.

Ранее мы сообщали о том, что водитель Audi, который устроил массовое ДТП, за 2019 год привлекался к административной ответственности 105 раз.

Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/Фима Щепелински

Теги: новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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