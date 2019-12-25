На трассе "Нарва" мотоциклист погиб после столкновения с маршруткой

По факту случившегося проводится проверка.

Вечером в субботу, 13 июня, стало известно о смертельной аварии для мотоциклиста в Ленинградской области. Как сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в десятом часу вечера на 50-м километре трассы "Нарва" столкнулись мотоцикл и маршрутное такси №632, где на момент аварии не было пассажиров.



В результате аварии мотоциклист погиб на месте от полученных травм. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее мы сообщали о том, что на Выборгской набережной внедорожник "подбил" мотоциклиста. В нашем распоряжении оказался момент ДТП.

Фото: Мотосолидарность ДТП / ВКонтакте