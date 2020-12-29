Поступила информация о пострадавших.

На трассе М-4 под Ростовом-на-Дону опрокинулся автобус. Об этом сообщили региональные представители ГУ МЧС. По данным специалистов, авария произошла в Красносулинском районе Ростовской области на 974-ом километре дороги.

На 974-м км трассы М-4 "Дон" произошло опрокидывание автобуса сообщение ГУ МЧС по региону

На данный момент известно о пострадавших. В пресс-службе главка заявили, что травмированы пять человек. Для ликвидации последствий ДТП было привлечено 19 человек личного состава МЧС и семь единиц техники. Предположительно, авария могла возникнуть из-за неблагоприятных погодных условий. В области фиксировался мокрый снег, дождь. В отдельных районах наблюдался туман и гололед.

В ДТП с манипулятором на проспекте Просвещения пострадали трое.

Фото: Piter.tv