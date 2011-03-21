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На трассе М-11 в ДТП погиб водитель "Газели"
Сегодня, 17:27
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На трассе М-11 в ДТП погиб водитель "Газели"

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На "Неве" столкнулись микроавтобус и фура.

По данным ГУ МЧС России по Ленобласти, 29 мая около 12:30 на 620 километре трассы М-11 "Нева" стокнулись два автомобиля: большегрузный Iveco и микроавтобус "ГАЗель" оператора скоростных автомагистралей "Северо-Запад". 

В результате попутного столкновения водитель машины службы эксплуатации погиб. Его тело извлекли из покореженной "ГАЗели" спасатели Поисково-спасательного отряда из Тосно, которым пришлось для этого вскрыть кабину специальными инструментами. Дорожная полиция выясняет обстоятельства ДТП. 

Платная скоростная трасса М-11 "Нева" соединяет Москву и Санкт-Петербург и проходит в обход населенных пунктов. Строительство магистрали завершилось в конце 2019 года.

В прошлом году на участке трассы М-11 "Нева" увеличили скоростной режим до 130 км/ч. 

Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО в соцсети ВКонтакте.

Теги: авария, дтп, ленобласть, нева, трасса м-11
Категории: Новости Ленинградской области, Происшествия, Лента новостей,

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