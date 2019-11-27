На участке трассы М-11 "Нева" увеличили скоростной режим до 130 км/ч

Участок в 335 км можно будет преодолеть за 2,5 часа.

На шестом этапе трассы М-11 "Нева" ввели скоростной режим до 130 км/ч. Об этом сообщила пресс-служба "Автодора".

Теперь водители легковых автомобилей смогут ездить с увеличенной скоростью на участке от 208-го км (обход Торжка в Тверской области) до 543-го км в Новгородской области. Расстояние можно будет преодолеть за 2,5 часа.

В будущем планируется увеличить скоростной лимит и на других участках трассы. Это возможно в связи с тем, что дорога относится к высшей технической категории и имеет разделенные встречные потоки.

Напомним, платная трасса М-11 соединяет Москву и Петербург.

Ранее стала известна стоимость проезда по новой автотрассе Москва-Казань.

Фото: пресс-служба "Автодора"