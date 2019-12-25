Предполагается, что запуск этих автомобилей станет первым шагом к их масштабному коммерческому использованию на всей магистрали между Москвой и Петербургом с 2024 года.

В четверг, 24 ноября, стало известно, что в ближайшее время на трассе М-11 протестируют беспилотные автомобили. Об этом заявил президент России Владимир Путин на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта", пишет ТАСС.

По словам Путина, есть "очень хорошие наработки. И больше того, мы наших конкурентов во многом обгоняем". Годом ранее правительство России одобрило запуск беспилотных фур по трассе М-11 "Нева", которая связывает Петербург и Москву. Предполагается, что запуск этих автомобилей станет первым шагом к их масштабному коммерческому использованию на всей магистрали между Москвой и Петербургом с 2024 года.

Ранее на трассе "Вологда — Новая Ладога" столкнулись фура и легковушка. По словам свидетелей, в аварии погиб водитель легковушки. Кроме того, пострадал ребенок.

Фото: Piter.tv

