На трассе М-11 появился аудиогид для путешественников

Он расскажет об истории Ленобласти.

Автолюбители, которые путешествуют из Петербурга в Москву по трассе М-11, смогут ознакомиться с историей Ленинградской и Псковской областях, а также Республики Карелия. В проект "Нам по пути" войдут 8 аудиогидов, которые расскажут о достопримечательностях регионов.

Установить аудио можно на платформе izi.TRAVEL. Рассказы опубликуют до 20 июля. Они будут посвящены важным датам в истории регионов, известным личностям, памятным событиям.

Ранее мы сообщили, что до границы с Финляндией проложат новую дорогу.

Фото: Pixabay