На трассе М-11 появился аудиогид для путешественников

Автолюбители, которые путешествуют из Петербурга в Москву по трассе М-11, смогут ознакомиться с историей Ленинградской и Псковской областях, а также Республики Карелия. В проект "Нам по пути" войдут 8 аудиогидов, которые расскажут о достопримечательностях регионов.
Установить аудио можно на платформе izi.TRAVEL. Рассказы опубликуют до 20 июля. Они будут посвящены важным датам в истории регионов, известным личностям, памятным событиям.
Ранее мы сообщили, что до границы с Финляндией проложат новую дорогу.
Фото: Pixabay
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