Легковушка промчалась по встречной полосе трассы М-11 на огромной скорости

Как автомобиль оказался идущим против движения, неизвестно.

На платной трассе М-11 "Нева" автомобилисты удивились отечественной машине, которая ехала по встречной полосе с большой скоростью. Об этом сообщил "Мегаполис".

Инцидент произошел вечером четверга, 19 декабря. Машиной оказались "Жигули", а скорость у автомобиля развилась, по словам очевидцев, до 160 км/ч. Как автомобилист попал на встречную полосу, неизвестно, однако комментаторы в соцсетях предположили, что водитель спутал съезды с КАД, когда хотел перестроиться на дорогу в Пулково, но случайно свернул на платную магистраль.

Куда в итоге доехал нерадивый автомобилист и пострадал ли кто-то от опасной ситуации на дороге, также неизвестно.

Ранее пьяная автоледи въехала в автомобиль ДПС на проспекте Испытателей.

Видео: megapolisonline.ru