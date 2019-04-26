На трассе М-11 "Нева" ограничат движение из-за строительства развязки к Пулково

Водителей предупредили о временных остановках на скоростной трассе М-11 ночью.

В ночное время 10 и 11 октября на 681-м километре скоростной трассы М-11 "Нева" движение будет частично ограничено из-за демонтажа временных сооружений в рамках строительства развязки с подключением к аэропорту Пулково. Об этом сообщили в пресс-службе ГК "Автодор".

Работы на 681-м километре трассы будут проводиться с 00:00 до 02:30. В это время движение автомобилей в обоих направлениях будет останавливаться краткосрочно на период не более получаса. Автомобилистов просят заранее планировать маршрут объезда и соблюдать установленные ограничения скорости. Ограничения связаны с демонтажем временных конструкций, необходимых для строительства новой транспортной развязки к аэропорту Пулково.

Службы дорожного контроля будут обеспечивать безопасность движения и информировать водителей о ходе работ.

Фото: ВКонтакте / М11 Москва - Санкт-Петербург