На трассе М-10 в Тосненском районе Ленобласти временно перекроют движение

Движение на трассе будут временно перекрывать в течение трех дней.

На трассе М-10 в Тосненском районе Ленобласти будет временно перекрыто движение. Об этом сообщило ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Движение на трассе будут временно перекрывать в течение трех дней. На участке будут выполнять работы по подвесу проводов СИП через дорогу на трассе М-10 "Россия".

Время перекрытия – не более 15 минут. Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

На участке КАД между Шафировским проспектом и Мурманским шоссе перекроют 2 полосы движения.

Фото: pexels