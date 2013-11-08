На трассе М-10 в Тосненском районе Ленобласти временно перекроют движение

На трассе М-10 в Тосненском районе Ленобласти будет временно перекрыто движение. Об этом сообщило ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Движение на трассе будут временно перекрывать в течение трех дней. На участке будут выполнять работы по подвесу проводов СИП через дорогу на трассе М-10 "Россия".
Время перекрытия – не более 15 минут. Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.
На участке КАД между Шафировским проспектом и Мурманским шоссе перекроют 2 полосы движения.
Фото: pexels
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