КАД между Ропшинским и Красносельским шоссе закроют в ночь на 1 февраля

Проезд будут закрывать 2 раза в общей сложности на полчаса.

На участке КАД на юге Петербурга будут временно перекрывать движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Речь идет об участке между развязкой с Ропшинским шоссе и Красносельским шоссе. Там будут монтировать воздушные линии электропередач. Для безопасности участников дорожного движения трассу необходимо перекрыть. Ограничения будут действовать в ночь с 31 января на 1 февраля с 01:00 до 01:14 и 02:30 до 02:45.

Информация о перекрытии будет выведена на табло. На месте установят ограждающие элемент, будут дежурить экипажи ГИБДД. Водителям приносят извинения за временные неудобства.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"