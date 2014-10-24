Движение на трассе "Кола" временно перекроют из-за перевозки крупногабаритного груза

Перевозка груза из порта "Бронка" до Костомукши вызовет перекрытия движения по всей протяженности трасс Р-21 и А-137.

8 и 9 августа с 02:00 до 07:00 по участку федеральной трассы Р-21 "Кола", расположенному в Ленинградской области, будет организована перевозка крупногабаритного тяжеловесного груза, в связи ФКУ Упрдор "Северо-Запад" заранее объявил о кратковременных перекрытиях движения на время следования груза. Грузовой транспорт в сопровождении трех экипажей ГИБДД будет двигаться от порта "Бронка" до Костомукши.

От порта груз отправится в ночь с 7 на 8 августа: блокировка движения транспорта сотрудниками Госавтоинспекции запланирована на следующих участках трассы "Кола": км 51 – 68 и км 66 – 80. Движение по мостам через реки Сарья на 84 километре, Волхов на 122 километре, Сясь на 135 километре, Паша на 175 километре, Оять на 185 километре и Шоткуса на 194 километре будет организовано в одиночном порядке с перекрытием движения.

10 и 11 августа (с 02:00 до 07:00) крупногабаритный транспорт продолжит движение по территории Карелии, где также ожидаются кратковременные перекрытия на участках федеральных трасс Р-21 "Кола" и А-137.

Ранее стало известно, что на Васильевском острове на 2 месяца ограничат движение на Кадетской линии.

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