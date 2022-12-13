На трассе М-10 под Тосно с 24 мая ограничат пропускную способность

С 24 мая по 15 июля попеременно будет перекрываться по одной из двух полос движения в каждом направлении.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" информирует о том, что на участке федеральной дороги М-10 "Россия" Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург в Тосненском районе Лен области планируется попеременное перекрытие полос движения в оба направления.

На участке с 626-го по 637-й километр (от поселка Рябово до села Ушаки) будут устранять износ. С 24 мая по 15 июля попеременно будет перекрываться по одной из двух полос движения в каждом направлении. Сначала работы будут идти в направлении Москвы, затем – в направлении Петербурга. На период перекрытия одной полосы на соседней полосе скорость будет ограничена до 40 км/ч.

На данном участке дороги всего четыре полосы для движения. По две полосы в каждом направлении. Слои износа заменят на всех четырёх полосах.

В воскресенье, 21 мая, на внутреннем кольце КАД Петербурга у развязки с Парашютной улицей перекроют одну полосу движения.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"