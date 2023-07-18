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На трассе М4 "Дон" столкнулись бензовоз, фура и семь легковушек

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В результате ДТП пострадали два человека.

На трассе М4 "Дон" произошло ДТП с участием девяти автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел вечером 17 июля в Горячем Ключе. на Кубани. Водитель грузовика DAF врезался во впереди идущий Hyundai. Двигаясь по инерции, иномарка столкнулся с четырьмя попутными автомобилями. В это же время грузовик также столкнулся с машинами Toyota и Lada, которые врезались в бензовоз. В результате ДТП пострадали два человека: водитель и пассажир Lada. 

Ранее мы сообщали, что в Краснодарском крае автобус столкнулся с грузовиком.

Видео: Telegram / 23 МВД

Теги: автомобиль, бензовоз, дтп, кубань, м4 дон, фура
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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