На трассе М4 "Дон" столкнулись бензовоз, фура и семь легковушек

В результате ДТП пострадали два человека.

На трассе М4 "Дон" произошло ДТП с участием девяти автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел вечером 17 июля в Горячем Ключе. на Кубани. Водитель грузовика DAF врезался во впереди идущий Hyundai. Двигаясь по инерции, иномарка столкнулся с четырьмя попутными автомобилями. В это же время грузовик также столкнулся с машинами Toyota и Lada, которые врезались в бензовоз. В результате ДТП пострадали два человека: водитель и пассажир Lada.

Ранее мы сообщали, что в Краснодарском крае автобус столкнулся с грузовиком.

Видео: Telegram / 23 МВД