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В Краснодарском крае автобус столкнулся с грузовиком

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В результате ДТП двое человек погибли.

В Краснодарском крае автобус столкнулся с грузовиком. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел утром 15 июля на автодороге "Краснодар - Ейск". По предварительной информации, водитель грузовика MAN выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, выполнявшим рейс из Тулы в Анапу. В салоне транспорта находился 41 человек. В результате ДТП двое пассажиров погибли. Еще 10 человек госпитализированы с различными травмами.

Ранее мы сообщали, что на внешней стороне 57-го километра МКАД столкнулись два грузовика.

Видео: Telegram / 23 МВД

Теги: автобус, грузовик, дтп, краснодарский край
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП,

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