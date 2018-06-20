На трассе М4 "Дон" расстреляли водителя фуры

Водителя фуры с грузинскими номерами расстреляли в упор у обочины.

Накануне, 28 апреля, на обочине трассы М4 "Дон" водителя фуры расстреляли в упор.

Сообщается, что убийство произошло на 1000 километре федеральной трассы М4 в Октябрьском районе недалеко от развязки на город Шахты. Фура с грузинскими номерами остановилась у обочины из-за поломки. К нему подошел человек и произвел несколько выстрелов в упор, а затем скрылся в лесополосе.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Убийства". Устанавливается лицо причастное к убийству. Из всех примет желтая жилетка и рюкзак.

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