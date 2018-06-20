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В Греции оператор снял на видео свою гибель от петарды

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Мужчина снял на видео летящую в его голову самодельную петарду.

В Греции во время празднования Пасхи мужчине самодельный фейерверк отлетел в голову.

В Греции принято отмечать Пасху огненным шоу. Люди сами изготавливают из картона и пороха огненные "палочки". Один из мужчин снимал на видео происходящее. Один из горящих факелов отлетел оператору в голову. Очевидцы вызвали скорую. Но, несмотря на усилия медиков, он от полученных травм и ожогов скончался.

Ранее на Piter.TV: очевидцы сняли на видео экстренноую пасадку "Боинга" с горящим двигателем.

Видео: HUE

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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