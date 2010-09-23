Президент России отверг тезис о потерянном поколении девяностых

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, заявил, что не считает поколение 1990-х годов потерянным для страны. .
Выступая в рамках программы "Итоги года с Владимиром Путиным", глава государства прокомментировал распространенное мнение о так называемом потерянном поколении, сформировавшемся в период социально-экономических потрясений девяностых годов.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", объединяющая большую пресс-конференцию президента и прямую линию с гражданами, стартовала в эфире 19 декабря. Прием вопросов для участия в программе начался 4 декабря и продолжался до ее завершения.
Путин не подмигнул в подтверждение существования инопланетян.
Фото: Прямая линия с Владимиром Путиным — 2025
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все