На трассе "Кола" разведут Ладожский мост

В течение 45 минут – с 15:00 до 15:45 – будет перекрыто движение наземного транспорта.

Ладожский мост на федеральной трассе "Кола" разведут 26 июня. Об этом рассказали сегодня, 23 июня, в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В течение 45 минут – с 15:00 до 15:45 – будет перекрыто движение наземного транспорта. ФКУ Упрдор "Северо-Запад" просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Ранее мы сообщали о том, что на нескольких улицах Петербурга ограничат движение в связи с праздником Курбан-Байрам 28 июня.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"