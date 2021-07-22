На трассе "Кола" разведут Ладожский мост

Ладожский мост на федеральной трассе "Кола" разведут 26 июня. Об этом рассказали сегодня, 23 июня, в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
В течение 45 минут – с 15:00 до 15:45 – будет перекрыто движение наземного транспорта. ФКУ Упрдор "Северо-Запад" просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.
Ранее мы сообщали о том, что на нескольких улицах Петербурга ограничат движение в связи с праздником Курбан-Байрам 28 июня.
Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
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