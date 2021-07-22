  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На трассе "Кола" разведут Ладожский мост
Сегодня, 21:51
144
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На трассе "Кола" разведут Ладожский мост

0 0

В течение 45 минут – с 15:00 до 15:45 – будет перекрыто движение наземного транспорта.

Ладожский мост на федеральной трассе "Кола" разведут 26 июня. Об этом рассказали сегодня, 23 июня, в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В течение 45 минут – с 15:00 до 15:45 – будет перекрыто движение наземного транспорта. ФКУ Упрдор "Северо-Запад" просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Ранее мы сообщали о том, что на нескольких улицах Петербурга ограничат движение в связи с праздником Курбан-Байрам 28 июня.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

 

Теги: ограничения в движении, разводка ладожского моста
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии