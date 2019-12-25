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На трассе "Кола" пройдет техническая разводка Ладожского моста
Сегодня, 17:17
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На трассе "Кола" пройдет техническая разводка Ладожского моста

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Движение будет перекрыто на 45 минут.

В среду, 8 апреля, на трассе "Кола" на 45 минут разведут Ладожский мост. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Движение перекроют с 15:00 до 15:45. За это время специалисты проведут технические работы и осмотрят конструкции разводного пролёта перед началами сезона навигации. 

Напомним, что Ладожский мост, пролегающий через Неву, находится недалеко от деревни Марьино в Кировском районе.

Ранее мы рассказали о том, что по дороге в Мурино автомобилисты растеряли колеса из-за ям.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области,

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