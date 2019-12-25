На трассе "Кола" пройдет техническая разводка Ладожского моста

В среду, 8 апреля, на трассе "Кола" на 45 минут разведут Ладожский мост. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Движение перекроют с 15:00 до 15:45. За это время специалисты проведут технические работы и осмотрят конструкции разводного пролёта перед началами сезона навигации.
Напомним, что Ладожский мост, пролегающий через Неву, находится недалеко от деревни Марьино в Кировском районе.
Ранее мы рассказали о том, что по дороге в Мурино автомобилисты растеряли колеса из-за ям.
Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
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